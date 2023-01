Recensement. L’Occitanie toujours attractive, mais moins que sur la période 2009-2014

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dévoile ses derniers chiffres de recensement pour l’Occitanie. Au 1er janvier 2020, l’Occitanie comptait 5.973.969 habitants, ce qui la place en cinquième position des régions de France, derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France.

De 2014 à 2020, la population d’Occitanie a augmenté en moyenne de 0,7 % par an, soit environ 40.500 habitants supplémentaires chaque année, l’équivalent de la population de la commune d’Alès. La hausse de population est donc soutenue mais moins forte que sur la période 2009-2014, où l’Occitanie gagnait en moyenne 51.400 habitants par an (+ 0,9 %).

La Haute-Garonne est le département le plus peuplé d’Occitanie avec 1.415.757 habitants. Comme sur la période précédente, la Haute-Garonne et l’Hérault font partie des départements les plus dynamiques de France (hors Mayotte), avec 1,2 % de croissance annuelle de leur population entre 2014 et 2020. Ils sont devancés seulement par la Guyane, et à égalité avec la Gironde et la Loire-Atlantique.