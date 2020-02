Christophe Itier, haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale a remis le label « Territoire French Impact » à trois nouveaux territoires : Toulouse Métropole, le Grand Narbonne et l’Occitanie Est.

Le label « Territoire French Impact » a vocation à valoriser et renforcer les synergies entre les acteurs afin de favoriser l’émergence, le développement et l’essaimage des innovations sociales. Les candidatures sont portées par des collectifs territoriaux.

Les projets retenus bénéficieront ainsi d’un accompagnement sur-mesure permettant notamment de soutenir le financement par un accès facilité aux financements publics et aux investisseurs privés.