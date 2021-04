Renaud Ghia, l’homme qui défie Zoom et Teams

+ 340 % de chiffre d’affaires : Tixeo a connu une croissance record en 2020, surfant sur la digitalisation accélérée de l’économie. Permettant un chiffrement de bout en bout, ses solutions de visioconférence et de visiocollaboration sécurisent les conversations entre participants. « Nous sommes les seuls à garantir ce service. Des secteurs sensibles, comme l’industrie, la défense et l’armement, sont demandeurs », indique le PDG et cofondateur, Renaud Ghia. Les solutions de Tixeo, entreprise innovante née en 2004, sont prisées pour les comités de direction, réunions techniques, R&D ou commerciales menacés par les risques de cyber-espionnage industriel.

L’Assemblée nationale a par exemple signé avec Tixeo en 2020. Parmi ses autres références : Nexter, Direction générale de l’armement, Crédit Agricole, Naval Group, conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Afnor, Dassault Aviation, etc. Après une période de test gratuit, les solutions de Tixeo sont commercialisées 2800 euros par an pour un nombre illimité de réunions comptant une vingtaine de personnes. « Nos concurrents, américains, doivent composer avec des contraintes légales liées au Cloud Act et au Patriot Act. Le contenu de leurs vidéoconférences doit être accessible au gouvernement américain », explique Renaud Ghia.

Ambition européenne

L’entreprise a intégré d’autres fonctionnalités poussées. Dans la dernière, chaque collaborateur apparaît par exemple sous forme de bulle vidéo, toute la journée, et non pas seulement aux heures de visioconférence. Les bulles de ceux qui engagent des conversations se colorient, chacun pouvant les rejoindre. Des solutions de partage multimédia sont intégrées. « Les entreprises prennent le télétravail par le mauvais bout, faisant courir des risques d’isolement à leurs salariés », observe le dirigeant. « Le télétravail, ce n’est pas une visio le matin et aucun contact ensuite pendant la journée. » En 2021, de nouvelles améliorations sont prévues, sur l’accessibilité, le parcours utilisateur et l’interface graphique.

Des mécanismes de sécurité supplémentaires vont être mis en place, en intégrant notamment une authentification multi-facteurs. Face aux mastodontes du marché, Tixeo reste un acteur à taille humaine, avec vingt salariés. Le chiffre d’affaires reste confidentiel. « Nous ne voulons pas paraître ridicules face à nos concurrents », sourit Renaud Ghia. Déjà présent en Espagne et en Allemagne, Tixeo compte s’implanter davantage en Europe. « Nous croyons dans le besoin dans l’émergence d’une souveraineté européenne en matière numérique », indique le dirigeant, associé aux côtés de Denis Angilella et Sébastien Jeanjean.

Hubert Vialatte