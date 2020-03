Ma Sphère et Le Metronum organisent une rencontre professionnelle sur le thème « Accompagner l’égalité femmes -hommes dans le secteur culturel », le 20 mars. Au programme : un spectacle de sensibilisation, des retours d’expériences, des échanges de pratiques et la présentation d’outils pour agir sur l’organisation interne et la programmation artistique.

Basé au Metronum, Ma Sphère rassemble une vingtaine de structures culturelles de Toulouse autour d’un projet commun et collaboratif : accompagner, promouvoir et structurer l’entrepreneuriat culturel.

Le vendredi 20 mars de 14h à 17h au Metronum à Toulouse, accueil café à partir de 13h30. Inscription sur le site des organisateurs.