Le 5 avril prochain, le Club de la presse Occitanie co-organise, avec la librairie Sauramps de Montpellier, une rencontre-dédicace avec la journaliste Christine Ockrent, à l’occasion de la sortie de son livre L’empereur et les milliardaires rouges, paru aux éditions de L’Observatoire. C’est une enquête sur la situation des oligarques de Chine, qui se sont enrichis en édifiant des empires dans les secteurs de la technologie et de l’immobilier notamment ; et leurs rapport parfois conflictuels avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

La rencontre est animée par Dominique Antoni, journaliste et vice-président du Club de la presse. L’entrée est libre.

Mercredi 5 avril 2023, à 17 heures à la librairie Sauramps Comédie, centre commercial Le Triangle, 26 allée Jules Milhau à Montpellier.