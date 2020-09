Le 22 septembre prochain, Montpellier accueille la première journée des Rencontres du Développement Durable. Cette journée, dont Montpellier Business School sera partenaire, aura pour thématique « transformer le capitalisme ». L’occasion pour chacun de débattre de la transition écologique et solidaire en présences d’experts et de décideurs. Le tour de France se poursuivra, à raison d’une escale quotidienne, jusqu’au 29 septembre. En plaçant au cœur du débat les trois piliers du développement durable - les problématiques environnementales, sociales et économiques - l’Institut Open Diplomacy, à l’initiative du projet, entend faire avancer les réflexions sur cette thématique.

Ci-dessous, les villes, les dates et les différentes thématiques abordées :

22 Septembre - Transformer le capitalisme - Montpellier

23 Septembre - Partager la Terre - Marseille

24 Septembre - Accéder au bien-être - Dijon

25 Septembre - Agir à temps - Strasbourg

26 Septembre - Construire l’Europe de l’écologie - Paris

28 Septembre - Recycler l’économie - Bordeaux

29 Septembre - Conduire une transition juste - Nantes

Rencontre du Développement Durable, le 22 septembre de 9h15 à 19h, à Montpellier sur le campus de la Montpellier Business School. Gratuit sous réserve d’inscription.