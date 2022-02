Réseau Entreprendre Occitanie Garonne : trois entreprises intègrent le programme « Start »

En ce début d’année 2022, le Réseau Entreprendre Occitanie Garonne présente les lauréats de décembre et janvier de son programme Start. Trois nouvelles entreprises viennent donc grossir les rangs de Réseau Entreprendre.

La première est la société Battut, spécialisée dans la menuiserie et l’aménagement intérieur, reprise par Pascale Rouaix. La deuxième est la Brasserie Aviateur, société appartenant à Vanessa Narbona et Sébastien Lafon, qui produit et commercialise des bières artisanales en fûts ou canettes. Vient enfin Henri Trip, outil numérique créé par Gregory Muratorio et Maxime Lagreze. Destiné aux professionnels du tourisme, il permet de gérer l’ensemble des services touristiques sur une seule plateforme.

Le Réseau Entreprendre Occitanie Garonne, association créée en 2001 par un groupe de dirigeants haut-garonnais, accompagne les nouveaux entrepreneurs en leur offrant un soutien humain et financier dans le cadre de son programme Start.

Violette Jacquin de Capèle