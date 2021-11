Restauration. Pokawa débarque à Toulouse

Pokawa, l’enseigne de restauration spécialisée dans les poke bowl s’installe pour la première fois dans le centre-ville de Toulouse. Ce nouveau magasin est situé 54 bis rue d’Alsace-Lorraine. L’enseigne a été créée en 2017 par les entrepreneurs Maxime Buhler et Samuel Carré.

Pokawa compte au total une soixantaine de restaurants, principalement en Ile-de-France, mais aussi dans le reste de la France et à l’étranger. Rappelons que le poke bowl est un plat traditionnel hawaïen revisité composé d’une base de riz vinaigré, de poisson cru mariné, de fruits et de légumes cuits et crus, de sauces maison, etc.