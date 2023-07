Risques climatiques. Predict Services met la planète sous haute protection

Predict Services n’est pas une entreprise comme les autres. Unique au monde par sa technologie innovante, elle ne cherche pourtant pas à capitaliser sur cette avance. La société montpelliéraine de prévision des phénomènes météo extrêmes et d’aide à la décision des collectivités, des citoyens et des entreprises face à ces risques, a choisi au contraire de diffuser son concept le plus largement possible sur la planète. « Notre raison d’être est de sauver des vies. Nous sommes une entreprise citoyenne avant d’être une entreprise financière », résume Alix Roumagnac, PDG de Predict Services.

Le plus bel exemple à l’œuvre de ce principe est sa participation au programme ambitieux « Early warning for all » de l’UNDRR (Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe). « L’objectif de ce plan est que, d’ici à cinq ans, tout citoyen de la planète soit couvert par un système d’alerte de catastrophe climatique. Or, aujourd’hui, moins d’un pays sur deux dispose d’un tel système », relève Alix Roumagnac. Dix-huit ingénieurs marocains sont ainsi actuellement en formation chez Predict Services pour implanter en suivant la solution au Maroc. Le même transfert de technologie devrait s’effectuer prochainement aux Comores ou en Côte d’Ivoire, approchés via la Banque Mondiale.

Plans de prévention des collectivités

Predict Services est née en 2006 après les inondations catastrophiques de Nîmes, de l’Aude et du Gard à la fin des années 1990. À son capital figurent, pour un tiers des parts chacun, la BRL, qui assure la compétence hydraulique du Bas-Rhône et du Languedoc, Météo France et Airbus DS Geo. Mixant les informations satellitaires, météorologiques et hydrauliques en provenance de ses partenaires, la solution de Predict Services permet aux collectivités de bâtir leur PCS (Plan communal de sauvegarde) puis de l’activer en cas de catastrophe annoncée.

« Le PCS est établi en croisant les données de la commune, la position des établissements recevant du public, des résidences, des habitations, avec les informations sur les aléas. Nous identifions ainsi les zones inondables, les barrières à installer et définissons les plans d’évacuation », détaille Alix Roumagnac.

Cellule de crise d’astreinte

Un protocole de communication est ensuite agréé avec les mairies en fonction des risques encourus en temps réel. Il comprend des SMS, des mails, des notifications sur des applications ou des appels téléphoniques. « Nos équipes sont d’astreinte H24 dans une salle de crise équipée de larges écrans sur lesquels nous suivons en direct les images satellite, les impacts de foudre, les images de pluie au km2 toutes les cinq minutes ou encore le niveau des cours d’eau. En fonction du niveau de criticité, nous activons une vigie sur la France ou certaines communes », indique Alix Roumagnac.

Predict Services compte aujourd’hui 25.000 communes abonnées à ses services sur les 35.000 dénombrées en France. L’entreprise a conclu des partenariats avec les assureurs, qui couvrent les frais de ce service pour leurs communes assurées. Predict Services a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros pour trente-cinq salariés. « Nous sommes rentables, ce qui nous permet de financer et de poursuivre nos innovations, dernièrement en matière d’intelligence artificielle. Mais nous ne cherchons pas la croissance à tout prix, ni une profitabilité maximale. Notre objectif est d’assurer un service optimum », insiste Alix Roumagnac.

La sauvegarde des populations et des sociétés reste la mission cardinale de Predict Services. « Et il y a fort à faire face à l’urgence climatique. Nous sommes la seule génération qui a, entre ses mains, la capacité à sauver la planète. On doit comprendre qu’on ne peut pas avoir toujours plus, il y a des limites. On peut être heureux dans la sobriété », ne manque-t-il pas de souligner.

Isabelle Meijers