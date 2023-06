Le “Robotics Place DAY” aura lieu le 28 juin à La Cité de Toulouse. Cette journée, dédiée à la découverte des dernières innovations en matière de robotique, ainsi qu’à la mise en relation entre les différents acteurs concernés (PME régionales, start-up, grands groupes internationaux, laboratoires de recherche et écoles d’ingénieurs de la région), propose un programme varié.

Sur cette demi-journée, sont ainsi prévus un déjeuner networking au milieu des stands, ainsi que plusieurs conférences, avec l’intervention notamment de Catherine Simon, conseillère numérique industriel au secrétariat général pour l’investissement, ou la prise de parole de Yann Ferguson, sociologue, sur le thème : « Quand l’IA se met au travail ». Les participants auront également la possibilité d’organiser des rendez-vous d’affaires.

Robotics Place est le cluster de la robotique en Occitanie. Créé en 2012, il fédère les entreprises, les laboratoires de recherche et les écoles d’ingénieurs autour de la robotique, de l’industrie du futur et de l’intelligence artificielle. Soutenu par la Région Occitanie, Robotics Place compte plus de cent-vingt adhérents.

Robotics Place DAY. Le mercredi 28 juin 2023, à partir de midi, 55 avenue Louis Breguet.