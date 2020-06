Rugby. Béziers finalement sous pavillon émirati ?

Mardi dernier, l’AS Béziers Hérault avait annoncé un accord pour le projet de reprise porté par Louis-Pierre Angelotti plaçant René Bouscatel à la présidence du club. Un rebondissement a cependant permis au projet de rachat de Béziers par des investisseurs émirati d’être validé par les dirigeants du club héraultais en fin de semaine dernière.

Une annonce qui arrive après l’intervention de la Mairie de Béziers, qui avait demandé à réunir tous les acteurs du dossier. Se disant victime de pressions et de menaces, le promoteur Louis-Pierre Angelotti s’est retiré définitivement des discussions vendredi 26 juin. Dans le week-end, l’ASBH a indiqué être rassuré « sur l’identité des investisseurs et leur capacité financière », à savoir Samir Ben Romdhane, gérant de Sotaco International.

Alors que le club présenterait un déficit compris entre 3 et 5 millions d’euros, ce projet de rachat porté par l’ancien international Christophe Dominici avait les faveurs des anciens de l’ASBH et, semble-t-il, de la Mairie. Si Béziers a donné son accord, la reprise ne serait effective que lorsque l’organe de contrôle de contrôle de gestion de la Fédération, la DNACG, l’aura validé. On n’est donc pas à l’abri d’un nouveau rebondissement.

P.P.