Le Salon Auto-Moto Classic, porté par Toulouse Événements, est de retour du 11 au 13 septembre 2020, au tout nouveau parc des expositions de Toulouse, le Meett. Plus de 500 véhicules seront réunis sur le salon qui accueillera amateurs, curieux et passionnés de belles mécaniques. Le rendez-vous les invitera à découvrir, entre pièces de collection et pièces détachées, une exposition événement, une rétrospective, des exposants et des animations variées.



