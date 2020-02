Sandrine Carême, nouvelle directrice de la Cress

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire en Occitanie a une nouvelle directrice, Sandrine Carême. Elle aura notamment pour mission de mieux faire connaître cet organisme auprès du grand public, alors que l’ESS « représente 12% de l’emploi en Occitanie ».

Ancienne directrice d’Uni-Cité et d’Unifaf, Sandrine Carême succède à Muriel Niverc-Boudou. La Cress regroupe les réseaux et entreprises ESS, associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales à finalité sociale. Elle mène différentes missions de représentation et promotion de l’économie sociale et solidaire et de ses valeurs.