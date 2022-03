Santé. L’équipe du chercheur toulousain Laurent Reber récompensée

Laurent Reber, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), responsable de l’équipe « asthme, allergie et immunothérapie » au sein de l’Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity), est lauréat de la bourse « ERC consolidator » Elle est financée par le Conseil européen de la recherche à hauteur de 2 millions d’euros sur cinq ans.

L’équipe de Laurent Reber s’intéresse tout particulièrement « aux maladies allergiques, qui touchent entre 25 et 30 % de la population mondiale ». L’approche expérimentale développée « vise à aboutir à de meilleurs outils diagnostiques et à une approche thérapeutique innovante pour le traitement des maladies allergiques ».