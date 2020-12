Selon ses habitants, Toulouse reste une ville attractive

Pour la troisième année consécutive, les plateformes RegionsJob et ParisJob, en partenariat avec le cabinet de recrutement spécialisé Hays, ont réalisé une enquête auprès des habitants des vingt plus grandes villes françaises pour mesurer l’attractivité de celles-ci. C’est Rennes qui tire son épingle du jeu puisque la ville bretonne est considérée comme la plus attractive, grâce à sa qualité de vie et son dynamisme économique.

Selon cette enquête, Toulouse se classe 6e en matière de qualité de vie, devancée notamment par Rennes, Tours et Brest. En revanche, Toulouse est bien positionnée sur la question du coût de la vie avec une troisième place. Concernant la perception du marché du travail, Toulouse arrive en septième position, le podium étant constitué de Paris, Nantes et Rennes. Peu de surprise concernant le dynamisme économique, puisque l’on retrouve Nantes, Rennes et Paris dans le top 5, Toulouse occupant la quatrième place.

Si la Ville rose occupe le septième rang en termes d’infrastructures, elle chute à la 14e place en matière de mobilité douce, derrière Paris ou Orléans, mais devant Lille et Brest. Pour ce qui est des loisirs, de la culture et de l’environnement géographique, le top 5 se compose de Nantes, Brest, Grenoble, Nice et Montpellier, Toulouse arrivant juste derrière.

Malgré ces indicateurs plutôt positifs, Toulouse se classe neuvième sur l’image qu’elle renvoie, 38 % des Toulousains estimant que l’image de leur ville s’est dégradée.