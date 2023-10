Emmaüs Toulouse et les enseignes Gefiroga (Midica, Intersport, Blackstore) officialisent leur partenariat

Le groupe Gefiroga et ses magasins Midica, Intersport et Blackstore s’engagent officiellement pour la première fois aux côtés d’Emmaüs Toulouse (Sesquières, Escalquens et Labarthe-sur-Lèze). Les deux partenaires ont signé ce lundi 16 octobre une convention qui vient formaliser et renforcer une collaboration de plusieurs années autour de la seconde vie des objets, du recyclage et de la réinsertion professionnelle.

Avec cette convention, les partenaires poursuivront leurs actions communes : mise à disposition dans les boutiques solidaires toulousaines d’Emmaüs Toulouse d’objets récupérés en magasin pour leur donner une seconde vie (cartables, chaussures, jeans, vélo, linge de maison...) et recyclage des objets ne pouvant être réemployés.

En parallèle, le partenariat vise à favoriser la réinsertion professionnelle des personnes accompagnées par Emmaüs qui pourront bénéficier d’offres de stage et de formation au sein des enseignes du groupe commercial. Les enseignes de Gefiroga regroupent à ce jour dix-sept magasins en Occitanie et emploient environ 450 personnes.