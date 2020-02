Six entreprises d’Occitanie au salon JEC World

Six entreprises de la région Occitanie vont présenter leur savoir-faire et leurs nouveautés sur JEC World, le premier salon international consacré aux matériaux composites et à leurs applications. Celui-ci se déroulera du 3 au 5 mars 2020 à Paris Nord Villepinte.

Cet événement est organisé sous le haut patronage du ministère de l’Économie et des Finances. Il s’agit de Aviacomp (Toulouse), Sigmeo (Seilh), Bayab industries (Montrabé), Gazechim composites (Beziers), Mecanumeric (Marssac sur Tarn) et Nobrak (Montauban).

Pas moins de 600 lancements de nouveaux produits sont attendus au cours de ces trois jours, ainsi que de nombreux temps forts : compétition de startups, récompenses pour des universitaires et des projets, dernières tendances, conférences, etc.