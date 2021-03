Sud-Ouest. Les fonds d’investissement Irdi et Soridec fusionnent

Lors de leur assemblée générale fin février, les deux fonds d’investissement Irdi et Soridec ont acté leur fusion. Le fonds de 200 millions d’euros d’actifs net est dorénavant baptisé Irdi/Soridec.

Ce fonds intervient auprès des PME et entreprise de taille intermédiaire (ETI) déjà existantes du grand quart Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) pour financer des projets de développement ou de croissance externe. Il a également vocation à accompagner les opérations de transmission d’entreprises et de recomposition de capital.

En 2016, les deux acteurs régionaux du capital investissement se rapprochaient pour créer la société de gestion Irdi Soridec Gestion. Celle-ci profite de cette étape pour se renommer Irdi Capital Investissement. La société dispose au total de 382 millions d’euros sous gestion. Elle est aujourd’hui partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.

La société de gestion compte vingt-deux collaborateurs.

Autre fonds de la structure, MP Croissance augmente lui ses fonds propres et devient Irdi Capital Croissance, en élargissant sa zone d’intervention à l’ensemble de la région Occitanie. Ce fonds de capital investit dans des entreprises en croissance avec un cœur d’activité portant sur l’accompagnement en fonds propres des dirigeants et repreneurs de PME. À cette occasion, le fonds voit ses capitaux augmenter de 16 à 20 millions d’euros.