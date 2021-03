Chiffre d’affaires en baisse en 2020 pour le groupe Actia

Le groupe Actia, né à Toulouse et spécialisé dans la conception électronique notamment pour l’aéronautique et le ferroviaire, dévoile ses résultats 2020. Son chiffre d’affaires est de 438,5 millions d’euros, en recul de 15,7% par rapport à 2019.

« Plus des trois-quarts de la baisse des revenus ont été générés au premier semestre par le pic de la crise sanitaire et les mesures de confinement les plus contraignantes. Aucun contrat n’a été perdu ou suspendu et seule la baisse d’activité des clients pèse sur les volumes de ventes », affirme le groupe industriel dans un communiqué.

Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d’affaires est de 32,1 millions d’euros avec une baisse ramenée à 4,8% par rapport à la même période en 2019. La division Télécom se redresse, quant à elle, très significativement, avec une croissance de 22,7% par rapport à 2019.