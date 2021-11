TBS. Pascal Cathalifaud, nouveau directeur du développement

Pascal Cathalifaud est le nouveau directeur du développement de l’ecole de commerce toulousaine TBS Education. Ses missions portent sur les programmes de formation et les partenariats avec les entreprises. Il est diplômé de l’ESCP Europe, école de commerce parisienne, en 2010.

Après une première partie de parcours dans le domaine de la communication (interne, externe, relations presse), Pascal Cathalifaud a occupé, ces quinze dernières années, différentes fonctions au sein de grands groupes (Orange, Crédit Agricole) et d’agences de conseil dans le domaine de l’enseignement professionnel (conception et déploiement de programmes de formation, politique de certification, etc.).