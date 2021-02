Occitanie : 326 millions d’euros pour moderniser le réseau ferroviaire

La modernisation du réseau ferroviaire se poursuit en Occitanie. Quarante chantiers, répartis sur l’ensemble du territoire, sont programmés en 2021 pour accompagner la hausse des trafics et prévenir le vieillissement des installations actuelles. Au total, et avec les contributions du plan de relance du gouvernement et des partenaires financiers (au premier rang desquels la Région Occitanie), ce sont 326 millions d’euros qui seront investis cette année.

Sur l’axe littoral, entre Nîmes et Cerbère, c’est un chantier inédit qui débute par exemple en mars : 1400 poteaux caténaires seront remplacés. Un train usine, spécialement conçu pour réaliser la dépose et la pose de poteaux caténaires, sera déployé. Sur la ligne Toulouse-Tarbes, dans la continuité des années précédentes, 47 km de voie seront modernisés, mobilisant près de 450 agents.

Avec 75 millions d’euros investis en 2021, majoritairement par la Région Occitanie, la modernisation se poursuit aussi sur les 1800 km de petites lignes du territoire. Sur la ligne des Cévennes, dans le Lot, sur le Translozérien, la ligne des Causses, sur la ligne du Train Jaune ou celle reliant Nîmes au Grau du Roi, des travaux seront en effet réalisés tout au long de l’année.