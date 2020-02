Tarbes-Lourdes-Pyrénées : l’aéroport poursuit sa croissance en 2019

L’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées continue de croître en 2019, sous la gestion de la société Edeis. Le site a enregistré de bons résultats : +1% de fréquentations par rapport à 2018, soit plus de 466.000 passagers. L’année 2019 a également été l’occasion pour l’aéroport d’ouvrir de nouvelles lignes internationales : depuis maintenant un an, les Bigourdans peuvent relier directement Lisbonne et Dublin, sans escale. Avec 43.000 passagers sur ces lignes en 2019, Edeis se targue d’avoir contribué « significativement au développement touristique du territoire ».

Le troisième aéroport d’Occitanie a affiché 80% de remplissage de ses lignes habituelles (Londres, Cracovie, Rome, Milan, Bergame, Malte et Bruxelles). La ligne Paris-Orly décompte plus de 130.000 passagers, malgré les mouvements sociaux qui ont perturbé le trafic aérien durant plusieurs semaines.

Edéis souhaite par ailleurs faire de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées un « lieu de vie ». À ce titre plusieurs événements ont été organisés sur les lieux en 2019 : Concerts, festival de danse, exposition photo… En 2020, l’exploitant prévoit d’accueillir l’étape finale du « Tour aérien des jeunes pilotes ».