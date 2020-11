Tisséo présente ses nouveaux bus toulousains

Afin de répondre à l’évolution de la fréquentation et dans sa volonté de se doter d’un parc de véhicules plus propres, Tisséo Collectivités investit depuis quelques années dans des bus propres roulant au gaz naturel pour véhicule (GNV).

Après une première acquisition de seize de ces bus en 2019, l’entreprise de transports en commun de Toulouse et sa région présente aujourd’hui quarante-cinq nouveaux véhicules parés de nouvelles couleurs, brique et bleu pastel, qui arrivent sur le réseau. Cette nouvelle livrée s’inspire des codes couleurs et matières de la ville, comme l’argile cuite qui compose les briques toulousaines et le pastel, ces deux couleurs ponctuant les architectures et mobiliers urbains. Tisséo a confié la mission de design des livrées, intérieur et extérieur, à l’agence RCP Design Global. Ces nouveaux bus propres rouleront sur les lignes Tisséo du nord de l’agglomération toulousaine. Ils seront affectés au dépôt d’Atlanta.

Au cours de l’année 2021, le troisième dépôt de bus, à Colomiers, va se voir équipé d’une station de distribution de GNV, à l’image des deux autres dépôts (Langlade et Atlanta).