ToulÉco lance Légales Éco, nouvelle rubrique dédiée aux professionnels du chiffre et du droit

Un an après le lancement de son service premium spécial Annonces judiciaires et légales, ToulÉco débute l’année avec la création d’une nouvelle rubrique baptisée Légales Éco ! Destinée aux experts-comptables, notaires, avocats, et plus largement à tous les professionnels du chiffre et du droit en Occitanie, elle traitera l’actualité et les défis de demain de la filière.

Rappelons que ToulÉco est un Service de presse en ligne habilité à recevoir toutes vos annonces judiciaires et légales depuis 2021.

Pascal Castanet, nouveau président du conseil de l’Ordre des experts-comptables de la région Occitanie inaugure cette nouvelle rubrique avec une interview exclusive, à retrouver ici.