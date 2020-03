Coronavirus : la rédaction de ToulÉco s’adapte et continue de vous informer

Chers lectrices, chers lecteurs,

Quel paradoxe : c’est bientôt la fin de l’hiver, mais c’est maintenant que l’économie se prépare à hiberner. Comme un très grand nombre d’entreprises, ToulÉco est touchée par le ralentissement et le confinement qui s’opèrent. Une grande partie des équipes a retrouvé son domicile afin de respecter les règles sanitaires de confinement. Mais en même temps, nos journalistes restent mobilisé.es pour continuer à vous informer. Plus que jamais, l’actualité économique devient une denrée précieuse.

À partir de cette semaine, vous pourrez donc retrouver dans La Matinale de ToulÉco et l’Hebdo de ToulEmploi des actus et des témoignages qui rendent compte de la situation économique régionale. (Au moins) un article sera consacré chaque jour au covid-19 et à ses conséquences. Mais parce que la vie ne se résume pas au coronavirus, nous poursuivrons également nos portraits d’entreprises, dossiers et interviews d’experts, relayant les bonnes (et parfois moins) heureuses initiatives sur le territoire d’Occitanie.

Si vous optez pour le télé-travail, ne changez rien : vous êtes sur le bon site !

Pour pouvoir faire notre travail de presse, et en l’absence de terrain et de déplacements, nous privilégierons les interviews téléphoniques mais aussi les réseaux sociaux et les appels à témoins par le biais de nos médias.

Enfin, pour continuer à vous informer au mieux, nous avons aussi besoin de votre soutien par tous les moyens possibles : un message d’encouragement sur les réseaux sociaux, un relais de nos articles par mail ou, soyons fous, une souscription d’abonnement en ligne : nous sommes preneurs de toutes les ondes positives que vous pourrez nous apporter et que nous vous rendrons, avec les intérêts bien sûr.

Martin Venzal