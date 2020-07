L’économie est-elle soluble dans le pastis ? L’inflation aura-t-elle raison de la sieste ? Comment va se comporter le cours du sable (chaud) sur les marchés balnéares ? Autant de questions existentielles sur lesquelles la rédaction de ToulÉco compte se pencher durant tout l’été.

En attendant la reprise, prévue pour le 7 septembre, votre newsletter quotidienne La Matinale continuera de vous accompagner. D’abord avec une sélection de dossiers inédits sur le web. Puis avec un best-of d’articles parmi les plus lus de ces derniers mois. Entre la crise du Covid-19, le confinement, et les élections municipales, l’actualité économique a été suffisamment riche pour se permettre une séance de rattrapage sur les portraits d’entreprises.

Toutes les équipes des éditions de ToulÉco et de ToulEmploi vous souhaitent un très bel été !