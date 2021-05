ToulÉco : votre nouveau magazine est en kiosque !

En Occitanie, les villes moyennes et la campagne prennent leur revanche et séduisent de plus en plus d’urbains. « Les citoyens changent d’aire », c’est le grand dossier de ce nouveau numéro de ToulÉco le mag !

À lire également, un dossier spécial Sport et Business à l’heure du Covid, le grand entretien de Jean-Pierre Delord, nouvelle tête chercheuse de l’IUCT Oncopole, ou encore l’interview off de Silvestre Maurice, le planétologue qui travaille sur Mars. Et bien sûr, toute l’actualité des entreprises d’Occitanie et l’actualité Green Tech et Emploi/Formation avec ToulEmploi.

L’édition du Tarn met en avant Catherine Durand, nouvelle présidente de Castres-Mazamet Technopole, tandis que l’édition de Montpellier revient sur l’actualité de IonBird, Gruissan ou encore de la Soprema.

ToulÉco le mag est disponible dans ses trois éditions (Montpellier, Tarn et Toulouse) chez votre marchand de journaux en Occitanie et sur la boutique en ligne de ToulÉco.