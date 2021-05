L’édition 2021 du hors-série « Qui recrute dans votre région ? » de ToulEmploi est en kiosque ! 18.568 raisons de ne rien lâcher, avec des CDD, CDI, postes en alternance présentés, dans les services aux particuliers et aux entreprises, le commerce, l’industrie, le BTP, etc. Si le marché du travail a été fortement ralenti par la crise sanitaire, l’espoir d’un redémarrage existe donc bel et bien. Et comme chaque année, l’actualité de la formation en apprentissage et professionnelle.

Le hors-série de ToulEmploi est disponible sur la boutique en ligne de ToulÉco.