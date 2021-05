Toulouse. Avec Pléiades Neo, Airbus fait le focus sur l’observation géo-spatiale

Après des années de rivalité Airbus-Boeing dans l’aéronautique, un nouveau duopole Airbus-Maxar est-il en train de naître dans l’observation géo-spatiale ? En tout cas, avec sa nouvelle constellation Pléiades Neo composée de quatre satellites identiques, Airbus Defence and Space veut se créer une place au côté du leader mondial du secteur, l’américain Maxar, seul jusqu’à présent sur le terrain de l’imagerie spatiale de très haute résolution. Le succès de la mise en orbite de son Pléiades Neo 3, par le lanceur Vega depuis Kourou en Guyane, mercredi 28 avril, fait la démonstration des ambitions d’Airbus sur cette niche de marché de l’observation spatiale en pleine croissance.

Le second satellite de la constellation sera lancé en juillet 2021 et les deux derniers mis en orbite ensemble par Vega-C au deuxième trimestre 2022. « Avec une résolution de 30 cm, notre constellation observera deux millions de km² par jour (la surface totale des terres émergées est de 150 millions de km², NDLR). Grâce à cette grande précision et sa réactivité accrue, Pléiades Neo va remodeler le marché de l’imagerie à 30 cm en y apportant de nombreuses innovations et un très grand volume d’images pour nos clients commerciaux et gouvernementaux », explique François Lombard, directeur des activités Intelligence chez Airbus Defence and Space. D’ores et déjà, des contrats chinois ou américains pour des applications cadastrales, de gestion des risques naturels, de surveillance maritime, des bâtiments ou en agriculture sont annoncés.

La sous-traitance régionale mobilisée

Le développement et la fabrication de la constellation à Toulouse ont été entièrement financés par Airbus à hauteur de 600 à 700 millions d’euros. La construction de Pléiades Neo a aussi mobilisé la sous-traitance régionale. Elle a fait intervenir un partenaire de longue date d’Airbus, le tarbais Mersen-Boostec, spécialiste de la technologie du carbure de silicium, dont sont composés les instruments optiques des satellites, et la PME de Flourens, Erems, qui a fourni les équipements électroniques de l’instrument. « Les images seront accessibles sur notre plateforme digitale OneAtlas qui permettra aux clients d’accéder à des analyses approfondies grâce à des technologies basées sur l’intelligence artificielle », souligne François Lombard.

Car ce marché de la très haute résolution est avant tout un marché de services qui va croiser grâce à des traitements big data ces données d’imagerie avec des données économiques, géographiques, environnementales ou en provenance des réseaux sociaux, selon les applications recherchées, commerciales ou militaires. C’est là le principal levier de croissance de ce segment, au sein d’un marché d’observation de la terre déjà promis, selon certains experts, à un doublement de taille dans les dix années à venir pour atteindre les 8 milliards de dollars.

Une résolution de 30 cm : size matters

Cette résolution de 30 cm était jusque-là l’apanage de Maxar avec ses deux satellites WorldView 3 et 4, ce dernier ayant connu une panne définitive en janvier 2019. Et Airbus Defence and Space ne commercialisait jusqu’alors que des images de l’ordre de 50 cm de résolution. Mais la demande des clients va aujourd’hui au-delà de la simple détection d’un objet au profit d’une identification précise nécessitant cette très haute résolution comme le type d’avions, de voitures, la nature des missions militaires… Et si certaines start-up d’imagerie satellite, telle Albedo aux Etats-Unis, visent encore plus haut avec 10 cm de résolution dès 2024, Airbus estime avoir fait le bon choix avec Pléiades Neo, qui présente « un compromis optimal entre la taille des satellites, celle des miroirs et son coût pour les mettre en orbite ». La compétition est lancée.

Isabelle Meijers

Sur les photos :

En haut : Le satellite Pléiades Neo 3 en test de déploiement des panneaux solaires sur la chaîne Airbus Defence and Space à Toulouse. Crédit : Airbus

En bas : Le lancement du satellite à bord de Vega depuis Kourou. Crédit : Esa-Arianespace - Cnes