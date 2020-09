Toulouse. Cylad Consulting rachète le Suisse Seestatt Experts

La société Cylad Consulting annonce l’acquisition du cabinet suisse Seestatt Consulting & Interim Management AG, composé d’une quarantaine d’experts et basé en Suisse près de Zurich. L’occasion pour le cabinet de conseil indépendant en stratégie et management, dont le fonds est à Toulouse, de créer une nouvelle branche. Celle-ci, baptisée Cylad Experts, est dédiée aux services de management en intérim et en management de transition.

Grâce à cette opération de croissance externe dont le montant n’a pas été communiqué, le groupe Cylad compte désormais six bureaux (Paris, Toulouse, Hambourg, Zurich, Melbourne et Montréal) et plus de 140 personnes : treize associés, quatre-vingt-dix consultants et quarante experts séniors, sans oublier cinq data analystes.