Toulouse. Nouvelle adresse pour Ynov Campus

Toulouse Ynov Campusa changé d’adresse. Historiquement situé dans le quartier des Minimes, il accueille désormais ses étudiants Place de l’Europe, près du centre-ville, dans de nouveaux locaux résolument modernes de plus de 4000 m2.

Cette année, plus de 850 élèves ont fait le choix de suivre un des cinq cursus proposés par cette école innovante, dédiée aux métiers du digital et des industries créatives. Fondée en 2010, l’école forme du bachelor au mastère, aux divers métiers du numérique (informatique ; animation 3D et jeux vidéo, création et design ; audiovisuel marketing et communication). Dès la rentrée 2022, deux nouvelles filières ouvriront : architecture d’intérieur et web management. Sur son nouveau campus, Toulouse Ynov Campus pourra accueillir jusqu’à 1300 étudiants par an. Son inauguration officielle aura lieu le vendredi 19 novembre.