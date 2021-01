Urbanisme : à Toulouse, à quoi va ressembler la future place de l’Europe ?

La place de l’Europe est l’une des plus grandes de Toulouse mais aussi l’une des moins fréquentées. Voilà qui pourrait bien changer. Bordée par l’ancienne caserne militaire Compans Caffarelli, qui abritait jusqu’en 2019 des services municipaux, l’ancienne place d’armes sera bientôt bordée d’un ensemble immobilier de 11.000 m2 constitué d’un complexe hôtelier et étudiant (exploité par la marque Student Hotel). « Nous réhabilitons et surélevons l’ancienne caserne et construisons deux extensions. Redonner vie à ce bâtiment devenu obsolète, en lui conférant un usage ouvert sur la ville, c’était l’un des paris de ce projet », décrit Laurent Nicolas, le directeur régional d’Icade.

Pourtant, la démolition de ce bâtiment avait initialement été annoncée. « Au fil des concertations, il a finalement été décidé de conserver l’édifice », explique David Habrias, architecte et directeur général de l’agence Kardham, en charge de la maîtrise d’œuvre en partenariat avec FP01. « Mais seule la façade et les ouvrants ont été conservés, nous avons entièrement démoli l’intérieur et nous créons des niveaux supplémentaires pour retrouver des gabarits plus adaptés à un usage hôtelier. » Deux extensions seront construites devant le bâtiment existant auquel elles seront reliées par des passerelles. Les façades de la surélévation et de ces extensions seront habillées de métal et très largement vitrées.

Un projet récompensé pour sa mixité

De l’autre côté de la place, deux autres bâtiments de 7800 m2 sortent de terre. Ils abriteront respectivement le campus de l’école Ynov et un espace dédié au coworking ouvert à un public externe. « Les trois bâtiments font l’objet de permis de construire distincts, mais il s’agit bien d’un seul et même projet », décrit le promoteur. Le montant des travaux s’élève à 30 millions d’euros pour le complexe hôtelier et à 20 millions d’euros pour les bâtiments d’enseignements et de bureaux. Les livraisons seront échelonnées entre septembre 2021 et le printemps 2022.

L’originalité du projet réside dans sa mixité. En effet, le concept hybride développé par la marque Student Hotel prévoit que les hébergements soient dédiés aux étudiants pendant les périodes scolaires mais à une clientèle affaire et de tourisme le reste du temps. Salué pour ses usages variés (restauration, services, tertiaire, logements), l’ensemble du projet a d’ailleurs reçu en 2020 le prix de la mixité urbaine lors des pyramides d’argent de la FPI Occitanie Toulouse métropole.

Béatrice Girard

Sur la photo : L’ancienne caserne Compans Caffarelli sera transformée en complexe hôtelier et étudiant exploité sous la marque Student Hotel. Crédit : Icade-Ynov.