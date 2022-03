Toulouse. Quand les pratiques de management s’inspirent des francs-maçons

L’orient toulousain de Droit Humain, l’un des plus importants de France, regroupe près de deux-cents membres, dont deux tiers de femmes (une exception dans le paysage maçonnique) et 10 à 15 % de cadres dirigeants. Deux décideurs ont accepté de témoigner sur leurs méthodes managériales inspirées de leur pratique maçonnique. Et si ces francs-maçons ont choisi de rester anonymes, c’est par souci de discrétion. « Beaucoup de fantasmes circulent, alimentés par le complotisme. Mais la franc-maçonnerie est avant tout une école de la liberté de penser et de la démocratie, ce qui ne plaît pas à tous. Notre fédération de Russie est par exemple très menacée aujourd’hui », disent-ils.

Amande Pichegru, présidente de la fédération française du Droit Humain, poursuit cette définition de la franc-maçonnerie : « Connais-toi toi-même… Cette sentence de Socrate définit assez bien le travail en loges (ou groupes d’une trentaine à une cinquantaine de membres), qui consiste à se perfectionner soi-même pour le progrès de l’humanité, selon les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. » Pas étonnant, dès lors, que ce travail sur soi ait des conséquences à l’extérieur, en particulier dans la gestion du collectif. Revue de détails de certains principes maçonniques, transposables au monde de l’entreprise.

Une parole régulée

La première des règles maçonniques est le silence imposé à tout nouveau membre pendant un an lors des réunions en loges, qui ont lieu deux fois par mois. « Lorsque vous entrez en franc-maçonnerie, vous apprenez d’abord à vous taire et à écouter. Une qualité importante en management », explique Laurent, chef d’entreprise depuis vingt-cinq ans dans l’édition et la communication. Il est ensuite interdit de couper la parole à quiconque lors du travail en loge. « Pour s’en assurer, la prise de parole est dite triangulée, d’où le symbole du triangle franc-maçon. Le demandeur sollicite d’un geste un officier qui, lui-même, demande au président de la loge. L’autorisation emprunte le circuit inverse de retour. Nous apprenons ainsi à ne pas réagir trop vite sans réfléchir », souligne Jean-Pierre, cadre dirigeant à Airbus, chef d’un service d’une trentaine de personnes depuis vingt ans. Ce dernier a mis en place des règles d’équipe voisines pour ses réunions. Portables déconnectés, distribution de la parole par une personne désignée… « Cela permet à chacun de s’exprimer, de prendre la parole quand l’autre a fini et donc de l’écouter avec respect. »

Un recrutement riche de ses diversités

« En loge, vous n’êtes ni une femme, ni un homme, ni un catholique, un musulman ou un juif, ni un ouvrier, ni un cadre… Vous êtes une personne avec ses compétences. Nous sommes tous frères et sœurs, quelle que soit notre provenance. Cette mixité au sens large permet une grande ouverture d’esprit, symbolisée en franc-maçonnerie par le compas. Elle est source de fraternité », décrit Amande Pichegru. Jean-Pierre affirme ainsi recruter, en l’absence de parité et à compétences égales, des femmes de préférence aux hommes : « Aujourd’hui, mon équipe est constituée de 40 à 45 % de femmes. En tout cas, je permets aux femmes d’accéder à tous les niveaux de l’entreprise. Elles ont mon soutien. »

Tolérance et éthique

« Je suis ravi de constater que bon nombre d’entreprises, dont Airbus aujourd’hui, évoluent d’un management pyramidal vers un management plus horizontal, plus collaboratif, dans le partage d’expérience. L’ambition est plus collective que personnelle. Ce sont des valeurs maçonniques », explique Jean-Pierre. L’effort de chacun est mis en avant pour construire ensemble. « Il n’est pas rare, dans mon journal, que les maquettistes ou les graphistes apportent des idées », poursuit Laurent.

De même, le droit de se tromper est accordé à chacun. « Il n’y a pas d’erreurs, que des apprentissages et surtout, aucun jugement. La bienveillance est la base », complète Amande Pichegru. En entreprise, Jean-Pierre commence d’ailleurs ses revues de performance en demandant aux membres de son équipe de s’auto-évaluer d’abord, avant de compléter par ses perceptions souvent concordantes. Enfin, l’éthique s’est invitée ces dernières années dans les valeurs de l’industriel aéronautique. « Or la droiture d’esprit, symbolisée en franc-maçonnerie par l’équerre, fait partie de nos fondements depuis toujours », rapporte Jean-Pierre.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Amande Pichegru, Grand Maître National et présidente de la fédération française du Droit Humain, dans l’un des temples francs-maçons de l’obédience. Crédit photo : Droit Humain.