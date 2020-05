La huitième édition du Salon d’affaires socialement responsables, Coventis, aurait du se tenir en cette fin mai, mais il est reporté au jeudi 24 septembre à Diagora Labège. L’événement est organisé par la Cress Occitanie et le Conseil régional Occitanie.

« Evénement économique majeur du territoire, il permet de créer des opportunités commerciales par la mise en relation des entreprises de l’Économie sociale et solidaire entre elles, avec les collectivités et les entreprises hors ESS, autour des enjeux de responsabilité et d’achats socialement responsables », expliquent les organisateurs, pour qui ce salon « est l’occasion pour les professionnels de développer de nouveaux réseaux et marchés. »

