Toulouse : un programme de mentorat pour les femmes

L’association Nénettes & Co lance la troisième édition de son programme de mentorat. Le réseau ouvre son appel à candidatures avec pour objectif d’accompagner les femmes dans leurs projets professionnels et « les aider à oser ». Les Toulousaines ont jusqu’au 15 mai pour déposer leur dossier.

Pendant six mois, sept femmes seront accompagnées par une mentor pour faire évoluer leur carrière, et bénéficieront d’atelier de groupe afin de confronter leurs idées et apprendre à pitcher.

Les catégories sont les suivantes : Etre efficace dans ma recherche d’emploi ; amorcer ma réorientation professionnelle ; évoluer et me positionner dans l’entreprise ; comment me créer un réseau ; créer mon entreprise ; créer mon commerce ; se lancer en freelance.

Lancée à Toulouse en février 2018, Nénettes & Co est le fruit de plusieurs mois d’observation et de réflexion au sujet de la position des femmes dans l’entreprise : seulement 3 % des PDG et 15 % des membres de comités exécutifs sont des femmes. L’association vise, à travers des ateliers thématiques, des événements, un programme d’accompagnement sur-mesure et le programme de mentorat annuel, à inciter les femmes à oser, qu’elles soient étudiantes, jeunes actives, futures entrepreneuses ou en reconversion.

A noter qu’après Toulouse, l’association vient d’ouvrir sa deuxième antenne à Montauban.