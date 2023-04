Transports. Pourquoi il faut s’attendre à un nouveau mardi noir à Toulouse

Les usagers des transports en commun toulousains redoutent un nouveau mardi noir, demain 18 avril. Fait historique, toutes les lignes du métro et de tram étaient arrêtées la semaine dernière et l’ensemble du réseau fortement perturbé. En cause, des revendications de salaires qui opposent l’intersyndicale Sud, CGT, CFDT et FNCR à la direction. Ils dénoncent en effet la suppression de leur clause de sauvegarde. « Cette clause ne permet pas d’avoir des augmentations de salaires mais elle permet un maintien du pouvoir d’achat », explique le secrétaire général de la CGT Tisséo, Stéphane Chapuis.

Créée en 2008, cette disposition garantit en effet aux personnels d’avoir des salaires indexés sur l’inflation. Mais pour les négociations 2023, ça coince. La direction a proposé une augmentation de 2,8 % au 1er juillet et 1 % supplémentaire en janvier 2024, quand les syndicats demandent une revalorisation de 7 %. Interrogé la semaine dernière, Serge Jop, président de Tisséo Voyageurs, a rappelé que les salariés ont eu 12,6 % d’augmentation sur les trois dernières années, alors que l’inflation n’a été « que » de 7,3 % dans la même période. Confrontée à la hausse des coûts de l’énergie, et alors que les ressources financières sont mobilisées dans la construction de la troisième ligne de métro, la direction cherche en effet à maîtriser les dépenses par tous les moyens.

Rencontre au Capitole le mardi à 11 heures

Les négociations sont pour l’heure au point mort, et les syndicats promettent de nouvelles mobilisations. Ce mardi 18 avril, les transports en commun toulousains seront fortement perturbés et le site tisseo.fr a prévenu dès ce weekend que mardi, la régie ne sera pas « en mesure d’assurer le service habituel sur le réseau ». Pour autant, tout dépendra de la mobilisation des personnels. Si l’appel à la mobilisation de l’intersyndicale est aussi suivie que le mardi 11 avril, où 80 % des effectifs étaient en grève, le mouvement pourrait s’élancer sur un rythme soutenu. Mais a contrario, les perturbations pourraient être moindres si les agents responsables de la supervision des métros reviennent aux commandes.

Dans les deux cas, l’intersyndicale a prévu de se rassembler le jour même place du Capitole à 11 heures. Elle demande à être reçue par le maire Jean-Luc Moudenc, avant de voir quelles suites donner à ce mouvement.

M.V.

Sur la photo : La station Jeanne d’Arc de la Ligne B. Crédit : Ingolf - Licence CC.