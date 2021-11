La troisième édition des Trophées de la valorisation de la recherche auront lieu le 30 novembre, dès 18 heures. Organisée par Toulouse Tech Transfer et l’Université fédérale de Toulouse, la soirée sera rythmée par trois temps d’échanges sur les thèmes suivants : « La Recherche dans la vie contemporaine », « Recherche et Innovation : les clés du développement par les startups et le grands groupes » et « La Recherche et l’Innovation pour relever les défis de demain ».

Six trophées seront remis pour récompenser la meilleure « collaboration », le « partenariat remarquable », « L’impact social et sociétal », le « transfert de technologies », la « création d’entreprise » et le « Grand Prix Marthe Condat 2021 ». Inscriptions ouvertes en ligne.

Trophées, le mardi 30 novembre 202, dès 18 heures. Immeuble le Belvédère, Amphi Toulouse-Garonne. 11 Boulevard des Récollets à Toulouse.