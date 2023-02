Un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, l’association Ukraine Libre organise un flash mob, le 23 février prochain, pour montrer le soutien des Toulousains au peuple ukrainien. L’association espère atteindre les 2000 personnes pour créer l’événement le plus spectaculaire possible.

Elle demande aux personnes intéressées de venir avec leurs téléphones chargés ou d’amenez d’autres sources de lumière comme des lampes torches. Le rendez-vous est donné le jeudi 23 février 2023, à 18h15, sur la place du Capitole à Toulouse. Tous les détails seront fournis sur place. Le flash mob sera filmé à la tombée de la nuit vers 18h45.