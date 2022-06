Cette année, 300 collaborateurs toulousains sont invités à participer à un challenge connecté, au profit de la fondation des Apprentis d’Auteuil, investie dans l’insertion des jeunes en difficulté en milieu professionnel. Au total, sept entreprises toulousaines (Valiantys, Elements, Hub Collab, Actia automotive, Actia Telecom, Europa Group, Irdi Capital Investissement et Irrijardin) y prendront part, dont quatre membres du collectif Le Cœur des Entreprises. Ce collectif d’entreprises lutte contre « la précarité et la fragilité sur leur bassin d’emploi ». En œuvrant au côté des associations, le challenge incarne la rencontre entre un monde économique et associatif afin de « répondre à l’urgence sociale ».

Ce challenge annuel s’effectue via une application mobile, chargée de comptabiliser le nombre de pas de chaque salarié participant. En équipe de trois à cinq personnes, les trajets quotidiens, les marches durant les heures de travail, toutes seront chiffrées afin de procéder finalement à un classement. Pour parvenir à « une cohésion d’équipe », les employés auront accès à des animations tout au long de ce défi de marche solidaire.

L’objectif ? Récolter 200.000 euros sur l’ensemble du territoire national afin de financer le fonctionnement de la Maison des Familles de Toulouse. Ouverte depuis 2019, cette association permet des rencontres entre familles, des partages d’expérience autour de nombreuses activités. Le chiffre des fonds récoltés sera bien entendu communiqué à l’issue du challenge connecté.

Du 31 mai au 12 juin, challenge connecté à Toulouse.

V.M