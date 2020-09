Malgré le crise sanitaire, les professionnels de la mer tiendront bien salon. Les 29 et 30 septembre au Palais des Congrès de La Grande-Motte, l’agence régionale de développement économique Ad’Occ organise en effet le congrès d’affaires BtoSea, en partenariat avec le Pôle Mer Méditerranée et le soutien de la Région Occitanie notamment.

600 rendez-vous d’affaires sont prévus en deux jours. L’objectif est de faire se rencontrer les donneurs d’ordre maritimes (collectivités littorales, stations balnéaires, aires marines protégées, ports et transport maritime, etc.) et les apporteurs de solutions innovantes de divers secteurs (numérique, robotique, mécanique, traitement de l’eau, risques littoraux, biodiversité, etc.).

Cette quatrième édition de BtoSea s’inscrit dans le cadre du salon du littoral et des enjeux méditerranéens, salon professionnel pour les acteurs de l’économie de la mer. Dans le cas où l’évènement ne pourrait se tenir en présentiel à cause des circonstances sanitaires, cette édition aura lieu dans un format 100 % digital.