Les Premières Occitanie, qui accompagnent dans la région les femmes et les équipes mixtes dans la création et le développement de leurs entreprises, organisent, le 6 mai à partir de 9h30, un forum digital dédié aux femmes entrepreneures nommé Be a Boss.

Parmi la très riche programmation, citons, à 10 heures, une conférence de Brigitte Lagarde, déléguée aux relations Institutions et partenariats en Occitanie de l’assurance Maaf Pro. Elle donnera des conseils pour protéger au mieux les jeunes exemples.

À 12h20, trois incubateurs de la région (Les Premières, Catalis et le Business Starter de TBS) viendront présenter leur dispositif d’accompagnement et leurs spécificités. Dernier exemple, à 14 heures sera organisée une table ronde entre trois femmes entrepreneures : Alexia Anglade, fondatrice de la société de conseils Lumières s’il vous plait ; Lucie Breton, créatrice de L’Emplacement, société spécialisée dans le déploiement de boutiques éphémères, et Coralie de Saint-Martin, directrice de Madame de, qui a « l’ambition de révolutionner les services à la personne ». Elles viendront partager leurs parcours, leurs réussites, leurs problématiques, ainsi que les doutes qu’elles ont pu avoir.

Inscriptions ouvertes pour le Forum Be a Boss, le jeudi 6 mai 2021, de 9h30 à 15h30.