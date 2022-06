L’Agirc-Arrco [1] et l’Assurance retraite [2] organisent une nouvelle édition commune des « Rendez-vous de la retraite », du 27 juin au 2 juillet, ouverte aux actifs de tout âge en Occitanie. Plus d’une centaine de conseillers retraite des deux régimes se mobilisent pour proposer plus de 5100 entretiens dans la région. Pour cette édition, l’événement s’enrichit d’un parcours d’informations et d’échanges en ligne. Inscriptions en ligne.

La question des retraites sera à l’agenda politique quoi qu’il arrive dimanche 19 juin aux législatives. L’alliance présidentielle Ensemble mené par LREM promettant un passage de l’âge légal à 65 ans tandis que la Nupes veut un retour à 60 ans de cet âge légal, actuellement fixé à 62 ans.

