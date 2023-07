Aerospace Test & Development Show, salon international dédié aux essais et au développement du secteur aéronautique, se tiendra les 19 et 20 septembre au Meett de Toulouse. « Limiter la défaillance matérielle », « réduire les cycles et les coûts de développement de produits », « accroître la performance et la fiabilité » sont autant de thèmes qui seront abordés lors de l’événement.

Parmi les entreprises et structures intervenantes : Airbus, l’Agence spatiale européenne, GE Aviation, Volocopter, etc. Au total, plus de 100 exposants présenteront des solutions, des technologies et des innovations de pointe.

Inscriptions ouvertes pour les exposants et les visiteurs.

Mardi et mercredi 20 septembre 2023 au Meett, Parc des expositions et centre de conventions de Toulouse, Concorde avenue à Aussonne.