La ville de Saint-Orens organise le premier salon Emploi Handicap de la métropole toulousaine, ce vendredi 19 novembre. L’objectif : réunir sur un même lieu demandeurs d’emploi et entreprises pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. L’événement aura lieu en même temps que la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH). Plus d’une vingtaine de stands d’employeurs et d’organismes de formation seront présents sur le salon.

Pour les employeurs peu ou pas familiers avec le recrutement de personnes en situation de handicap, une conférence sous forme de table ronde sera proposée de 14 heures à 15h30 sur le thème « Recruter les compétences d’un travailleur en situation de handicap ». La table-ronde sera complétée par des témoignages d’entreprises et de personnes suivies. Des interprètes assureront la transcription en langue des signes.

Salon Emploi Handicap, le vendredi 19 novembre 2021, de 14 à 17 heures à l’Espace Lauragais.