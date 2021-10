La Chambre des métiers et de l’artisanat de la Région Occitanie organise Num expo, le premier salon sur les outils numériques dédié aux petites entreprises. L’événement, totalement en numérique, aura lieu en live les 15 et 16 novembre. Mais la plateforme du salon sera active jusqu’au 15 décembre. Webinaires, échanges en tchat et en visio rythmeront Num expo. Les secteurs d’activité visés sont nombreux (alimentation, bâtiment, production, services et industrie).

Les organisateurs espèrent attirer plus de 1000 visiteurs uniques sur les deux journées de live. Les prestataires du numérique auront la possibilité d’avoir un stand virtuel pour présenter leurs solutions numériques. Plus d’informations pour les visiteurs et les exposants sur le site de l’événement.