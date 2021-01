Le collectif Toulouse is AI organise son premier webinaire de l’année le 27 janvier, de 9h30 à 10h30, sur la thématique : « Aéronautique, spatial et intelligence artificielle : comment l’IA est devenue une réalité chez Airbus ».

Romaric Redon, qui travaille pour Airbus au développement des technologies d’intelligence artificielle, sera interviewé par Emmanuelle Durand-Rodriguez (journaliste, membre de Toulouse is AI) et François-Marie Lesaffre (chargé de mission Data et IA à Aerospace Valley). Il abordera les enjeux que constitue l’automatisation de taches de perception et de prise de décisions pour les différents métiers du groupe aéronautique et spatial.

Inscription gratuite en ligne pour ce webinaire sur l’intelligence artificielle organisé par Toulouse is AI, le 27 janvier de 9h30 à 10h30.