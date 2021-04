Le pôle Aerospace Valley et le Centre national d’études spatiales (Cnes) organisent le 30 avril à 9 heures une conférence en ligne intitulée : comment lancer des activités de R&T spatiales avec le Cnes et au-delà ?

Ce webinaire a pour objectif de présenter le processus de construction de la recherche et du transfert de technologie (R&T) des systèmes orbitaux du Cnes. Il passera en revue les différentes étapes de sélection des actions à mener à partir de l’appel à idées jusqu’aux principes de contractualisation des activités.

Une séance de questions/réponses écrites se tiendra après la présentation. Ce webinaire sera animé par Luc Lefebvre, expert en technologie et industrie à la sous-direction de la préparation du Futur du Cnes et Christian Sirmain, chargée de mission infrastructures spatiales à Aerospace Valley. Évènement réservé aux membres du pôle de compétitivité.

Inscriptions obligatoires. Un replay accessible à tous sera ensuite disponible sur la chaîne Youtube du Pôle Aerospace Valley.

Webinaire du Pôle Aerospace Valley, le vendredi 30 avril 2021, de 9 heures à 10h30.