Une collaboration importante pour la nouvelle Agence de l’innovation pour les transports (AIT) de Toulouse

L’Agence de l’innovation pour les transports (AIT), inaugurée cette semaine à Toulouse, a signé un accord avec l’Association FIT (French Institutes of Technology). Située prés de l’aéroport de Nantes, cette dernière regroupe quinze instituts de recherche dans plusieurs domaines technologiques importants (fabrication additive, intelligence artificielle, matériaux thermoplastiques, etc.). La collaboration entre les deux institutions sera d’au moins cinq ans.

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports, était présent lors de l’inauguration de l’AIT, sur le site de la DSNA/DTI (Direction des services de la navigation aérienne/Direction de la technique et de l’innovation) à Toulouse. Damien Cazé, directeur général de l’aviation civile, et Marc Papinutti, directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, avaient signé une lettre d’intention adressée au ministre pour la mise en œuvre de l’agence en juillet dernier.