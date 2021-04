La Banque des Territoires organise, le 13 avril à 9 heures, une conférence en ligne sur le programme national Action Cœur de Ville, impulsé par le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pour redynamiser les centres-villes.

Olivier Sichel, le directeur national de la Banque des Territoires et Annabelle Viollet, la directrice régionale Occitanie, accueilleront Étienne Guyot, le préfet de la Région Occitanie et préfet de Haute-Garonne, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, la maire d’Albi et présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, et François Commeinhes, le maire de Sète et président de Sète Agglopôle Méditerranée.

Le plan Action Cœur de Ville, ce sont 5 milliards d’euros mobilisés à l’échelle nationale sur cinq ans, dont 1 milliard d’euros de la Banque des Territoires-Caisse des dépôts en fonds propres, 700 millions d’euros de prêts, 1,5 milliard d’euros d’Action logement et 1,2 milliard d’euros de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Inscription gratuite en ligne.

