Mercredi 16 juin, l’école d’ingénieurs de Purpan organise une journée « pour tout savoir sur les variétés anciennes de blé et les mycotoxines ». Elle sera supervisée par Marie-Hélène Robin, enseignante-chercheuse en protection des cultures. Ce sont près de vingt-huit populations de blé Poulard et dix-neuf de petits épeautres qui ont été testés dans le cadre des projets de l’enseignante.

Au programme de cette journée : visite commentée de la plateforme expérimentale de blés anciens, buffet avec dégustation de pâtes au blé Poulard et produits locaux puis conférence sur le thème : « Blé ancien et maîtrise des fusarioses et mycotoxines ».

Inscription par mail à : mh.robin@purpan.fr

